Voormalige vicepresident Catalonië moet in de cel blijven

Samen met zeven andere regeringsleden werd de voorzitter van de Catalaanse Republikeinse Partij (ERC) Oriol Junqueras anderhalve maand geleden gearresteerd op verdenking van opruiing, rebellie en het misbruik van publieke goederen. In het slechtste geval staan daar een celstraf van 25 jaar op, al wegen de feiten voor die strafmaat waarschijnlijk niet zwaar genoeg.

De drie magistraten die over zijn lot moesten beslissen meenden unaniem dat Junqueras zich wel degelijk schuldig had gemaakt aan bovengenoemde zaken. Ook meenden ze dat er risico bestaat dat Junqueras na zijn vrijlating dezelfde feiten zal begaan.

Er wordt verwacht dat Junqueras het Hooggerechtshof nu zal vragen om overgeplaatst te worden naar een Catalaanse cel. Van daaruit hoopt hij alsnog te kunnen deelnemen aan de plenaire vergaderingen in het Catalaans parlement, die op zeventien januari terug van start gaan.

Door de beslissing van het Spaanse Hooggerechtshof dreigt de Catalaanse regeringsvorming in een helemaal in een impasse terecht te komen. Uit de verkiezingsuitslag bleek reeds dat de Catalanen enorm verdeeld zijn over de politieke toekomst van hun regio. De onafhankelijkheidspartijen behaalden dan wel een parlementaire meerderheid, maar leden ook een kleine symbolische nederlaag omdat ze maar 48% van de Catalanen konden overtuigen.

Daarbovenop kijkt voormalige minister-president en symbolische leider Carles Puigdemont nog steeds tegen een Spaans aanhoudingsbevel aan. Na de verkiezingsoverwinning vroeg Puigdemont aan Rajoy om een gesprek op neutraal terrein, maar die laatste weigerde prompt omdat hij vond dat de liberale Ciudadanos de verkiezingen hadden gewonnen.

Nochtans bedankte die partij er meteen na de verkiezingsuitslag voor om het initiatief te nemen. Voor de voormalige burgemeester van Girona wordt het alleszins bijzonder moeilijk om vanuit het buitenland een regio met 7,5 miljoen inwoners te besturen. Vroeg of laat zullen de Catalanen op zijn fysieke aanwezigheid rekenen.

Dat meent ook de radicaal-linkse CUP, die in de vorige regering gedoogsteun gaf aan de onafhankelijkheidspartijen. Enkele van haar parlementsleden eisen van Puigdemont eerst een concrete oplossing alvorens ze verder willen onderhandelen. Of Puigdemont zo'n oplossing in petto heeft, valt nog af te wachten. Maar een nieuwe Catalaanse regering lijkt alvast niet voor morgen.