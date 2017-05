Voormalig winnaar van de International Press Freedom Award vermoord in Mexico: 'Vermoedelijk is het de overheid'

De bekende Mexicaanse journalist Javier Valdez Cárdenas is maandag doodgeschoten in Culiacan, hoofdstad van de deelstaat Sinaloa. Twee weken geleden sprak Knack met hem over het gebrek aan persvrijheid in zijn land. 'Ik blijf schrijven tot ik sterf. Hopelijk zal dat niet door een kogel zijn,' zei hij toen.