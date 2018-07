Voormalig Trump-adviseur Manafort legt schuld bij zakenpartner in fraudezaak

Paul Manafort, de voormalig campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, claimt in een fraudeproces tegen hem dat zijn zakenpartner Rick Gates de werkelijke schuldige is. Het was juist Gates die Manafort heeft opgelicht, zo beweerde zijn advocaat dinsdag in de rechtbank in de staat Virginia.