Voormalig Trump-adviseur George Papadopoulos moet veertien dagen de gevangenis in

Naast zijn celstraf krijgt George Papadopoulos een boete van 9.500 dollar en een taakstraf van 200 uur. Papadopoulos werd al in juli 2017 gearresteerd, waarna hij zijn medewerking toezegde aan het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Papadopoulos ontmoette in 2016 een professor die hem vertelde over 'dirt' dat de Russen hadden verzameld over Hillary Clinton. Later bleek het te gaan om vertrouwelijke emails die in de openbaarheid kwamen via Wikileaks en andere websites. Indirect vormde de ontmoeting van Papadopoulos aanleiding voor het volledige Rusland-onderzoek: uit een reconstructie van The New York Times bleek eerder dat Papadopoulos een Australische diplomaat vertelde over het gesprek met de professor, waarna de informatie werd doorgespeeld naar de Amerikaanse autoriteiten.

De advocaten van Papadopoulos zeiden dat hij 'zich schaamt en spijt heeft' van zijn leugen tegen onderzoekers van de FBI. De rechter in Washington zei vrijdag dat hij dat gelooft, maar dat het hem toch ongepast leek om Papadopoulos helemaal geen gevangenisstraf op te leggen.

Onlangs werd ook al de voormalige campagneleider van Trump, Paul Manafort, schuldig verklaard in de eerste van twee rechtszaken tegen hem. Ook de aanklacht tegen Manafort, wegens onder meer belastingfraude en witwassen, kwam voort uit het onderzoek van Mueller. Maar de zaak-Manafort had niet te maken met de campagne van Trump; in plaats daarvan werd Manafort veroordeeld wegens misdragingen die hij al in de jaren daarvoor pleegde.

Begin april kreeg de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan een celstraf van dertig dagen wegens liegen tegen de FBI. Hij misleidde de opsporingsdienst over zijn werk voor de Oekraïense regering, samen met Trump-campagnemedewerker Rick Gates. Die was op zijn beurt weer kroongetuige in de rechtszaak tegen Manafort.