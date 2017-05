Voormalig Grieks premier Mitsotakis overleden

Mitsotakis is de politicus met de grootste parlementaire staat van dienst in Griekenland. Hij zetelde zonder onderbreking in het parlement tussen 1946 en 2004, met uitzondering van een pauze van 10 jaar, tijdens en onmiddellijk na de periode van de Griekse militaire junta, van 1967 tot 1974.

Mitsotakis was premier tussen 1990 en 1993. In de tweede helft van vorige eeuw was hij ook minister van Financiën, Economie en Buitenlandse Zaken. Mitsotakis werd in 1967 opgepakt door de dictatuur van de Kolonels. Hij slaagde erin te vluchten naar Parijs waar hij in ballingschap leefde tot in Griekenland de democratie hersteld werd, in 1974.

Ondanks zijn kwaliteiten als democraat werd Mitsotakis het zwarte beest van centrumlinks in Griekenland wegens zijn beslissende rol in de val van de regering van Georgios Papandreou in 1965. Twee van de vier kinderen van Mitsotakis volgden hem in de politiek. Zoon Kyriakos is voorzitter van de Griekse conservatieve partij Nea Dimokratia, dochter Dora is voormalig minister van Buitenlandse Zaken en was ook burgemeester van Athene.