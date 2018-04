'Voor mijn Engelse vrienden is de Commonwealth een licht gênante herinnering aan het 'grootste wereldrijk ooit''

Het is niet alsof hij er niet aan gewerkt heeft. De afgelopen veertig jaar versleet de Britse kroonprins meerdere zolen van zijn handgemaakte, bruine Brogues in wat vroeger de tropen heette. Hij bezocht regeringsleiders van zweterige regio's die ooit deel uitmaakten van het Britse rijk. Zijn ijver de Commonwealth te overtuigen van zijn koninklijke belangstelling in de club lijkt te hebben gewerkt. En niemand die daar gelukkiger mee is dan zijn moeder.

...