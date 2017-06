'Voor je flatscreen sakkeren dat de wereld vergaat: burgerschap heeft heus wel meer om het lijf dan dat'

De bevolkingsexplosie in Afrika en het Midden-Oosten stelt ons voor dé strategische uitdaging van deze eeuw. Elk jaar komen er in Afrika en het Midden-Oosten dertig miljoen inwoners bij, vaak in een context van armoede, geweld en onderdrukking. Laten we er niet flauw over doen: de huidige stroom van vluchtelingen en migranten uit die regio is, tenzij de toestand er verbetert, de voorhoede van een nog veel grotere exodus. Dat dreigt de Europese samenleving verder te versplinteren.

...