Voor- en tegenstanders grondwetswijziging komen op straat

De CHP-aanhangers drukten ook hun ongenoegen uit over hun partijvoorzitter Kemal Kilicdaroglu, die volgens hen niet hard genoeg reageert op de vermoedens van fraude die bij de oppositie heersen. De manifestanten betreuren dat de partijleider gefaald is om de mensen massaal op straat te laten komen. Ze zijn bovendien teleurgesteld dat hij hen niet rechtstreeks aansprak, maar via de televisie een toespraak deed.

Voor het hoofdkwartier kwam het tot relletjes tussen functionarissen van CHP en vrijwilligers, die riepen dat Kilicdaroglu ontslag moet nemen. Aanhangers van Erdogan zouden bovendien stenen naar het gebouw hebben gegooid en auto's hebben beschadigd.

Volgens de regeringskritische website sendika.org, zouden zich ook voor het hoofdkwartier van de verkiezingscommissie in de hoofdstad demonstranten hebben verzameld. Ze protesteren er tegen de beslissing van de commissie om stembiljetten zonder officiële stempel te laten meetellen. De politie heeft de manifestanten uit elkaar gedreven.

Volgens ooggetuigen zijn er ook protesten in verschillende wijken in Istanboel, waaronder Kadiköy, en Izmir, in het westen van het land. De manifestanten kloppen er op potten en pannen, een vorm van protest die ook werd gebruikt tijdens de protesten tegen de regering in het Gezipark in 2013.

Vreugde

Er zijn echter ook uitingen van vreugde in de straten na de overwinning van het ja-kamp met 51,41 procent van de stemmen. Voor de partijhoofdkwartieren van regeringspartij AKP in Ankara en Istanboel kwamen aanhangers van president Erdogan samen om te vieren.

Toch hadden de aanhangers klaarblijkelijk een duidelijkere overwinning verwacht. Ze zien de nationalistische partijleider Devlet Bahçeli daarvoor verantwoordelijk, die door zijn voorstel om een federale staat in te richten na het referendum onenigheid veroorzaakte binnen het ja-kamp, en de internationale gemeenschap. "Het was een moeilijke campagne", klinkt het. "Europa, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk hebben zich samen tegen Erdogan en Turkije gekeerd. We hebben hen een lesje geleerd."