Volgens Trump 'hielden' veel mensen van zijn commentaar op de top met Poetin

'Zoveel mensen met een hogere intelligentie hielden van mijn commentaar tijdens de persconferentie in Helsinki', tweette Trump vandaag. 'Poetin en ik bespraken veel belangrijke onderwerpen op een eerdere vergadering. We konden het goed vinden, en dit tegen de zin van de haatdragenden die een boksmatch wilden zien. De grote resultaten zullen volgen!', schreef hij.

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!