Voetgangers aangereden in Moskou: chauffeur vluchtte 'uit vrees voor lynchpartij'

Bij het incident, dat plaatsvond vlakbij het Rode Plein in hartje Moskou, raakten acht mensen gewond, onder wie enkele Mexicaanse WK-fans. Geen van de slachtoffers verkeerde in kritieke toestand.

Gevlucht

Online gepubliceerde videobeelden tonen een gele taxi die wegrijdt vanachter twee auto's, op het voetpad terechtkomt en daar voetgangers aanrijdt.

Nadat hij enkele meters verderop tot stilstand komt, proberen omstanders de chauffeur uit de auto te trekken. Maar de man kan ontsnappen en rent weg. De politie pakte de chauffeur later op.

Uiteraard werd meteen aan een terroristische aanslag gedacht.

Het nieuwsagentschap Interfax berichtte dat de man niet onder invloed van alcohol was. Burgemeester Sergei Sobyanin schreef op Twitter dat de chauffeur uit Kirgizistan komt en de controle verloor over het stuur.

Vergist

Tijdens zijn verhoor verklaarde de man dat hij al twintig uur non-stop aan het rijden was na amper twee uurtjes slaap en dat hij in plaats van de rem per abuis het gaspedaal induwde, zo blijkt uit beelden die de politie heeft vrijgegeven.

De 28-jarige man verklaarde verder dat hij wegvluchtte omdat hij vreesde dat de menigte hem zou vermoorden.

De politie is een onderzoek gestart.