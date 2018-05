VN waarschuwt voor verdeeldheid in Bosnië-Herzegovina

'Ik maak me ernstig zorgen over de recente bereidheid van sommige politici om te verwijzen naar een mogelijk hernieuwd conflict, inclusief controversiële verklaringen van hoge Bosniakse politici die suggereren dat er een herbewapening gaande is met het oog op een "hypothetische oorlog"', zei hij gisteren tegen de VN-Veiligheidsraad.

Tegelijkertijd klinkt vanuit de Republiek Srpska ook gewelddadige retoriek, waarin Bosnië-Herzegovina als land ontkend wordt en pleidooien klinken voor een eventuele afscheiding. 'In openbare verklaringen worden veroordeelde oorlogscriminelen verheerlijkt en klinkt de roep om een eigen leger voor de Republiek Srpska.'

Burgeroorlog

Inzko zei dat ook sommige Kroatische functionarissen hebben laten doorschemeren na te denken over een territoriale reorganisatie van het land. Dat werd in 1995 na een burgeroorlog opgedeeld in de Federatie van Bosnië en Herzegovina en de Servische Republiek (Srpska). In 2000 kwam er en derde entiteit bij, het federaal district Brčko.

Inzko zei tijdens zijn briefing dat het land na de oorlog grote stappen heeft gezet, maar dat die vooruitgang weer ondermijnd kan worden. 'Het risico bestaat dat deze verdeeldheid en het ongemakkelijke gevoel over de toekomst van het land langzaam het weefsel dat de samenleving bijeenhoudt, binnendringt.'

Hij riep de internationale gemeenschap op zich in te zetten voor blijvende vrede in Bosnië-Herzegovina en de regio. Het land heeft op 7 oktober verkiezingen gepland.