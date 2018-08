VN-Vluchtelingenorganisatie: 'In totaal 547.000 vluchtelingen van Venezuela naar Ecuador'

Het gaat ondertussen om een van de grootste migratiebewegingen in de Latijns-Amerikaanse geschiedenis, zei UNHCR vrijdag in Genève. Dagelijks komen nu meer dan 4.000 mensen in Ecuador aan. De tendens is duidelijk stijgend.

De VN-organisatie verwelkomt de afkondiging van de noodtoestand in enkele provincies van Ecuador. Op die manier kan het land, dat bekendstaat om zijn lange traditie van gastvrijheid, extra geld voor de crisis uittrekken. De mensen hebben vaak een dagen- of wekenlange odyssee in moeilijke omstandigheden achter de rug. Veertig procent van hen zijn vrouwen en kinderen, zei UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).

De meeste vluchtelingen uit Venezuela willen verder reizen naar Peru en Chili. Twintig procent blijft echter in Ecuador. De VN-vluchtelingenorganisatie zal meer hulp en personeel inzetten. In het olierijke Venezuela heerst honger en werkloosheid door wanbestuur onder president Nicolas Maduro en sancties van de Verenigde Staten. De criminaliteit viert hoogtij, de oppositie wordt onderdrukt.