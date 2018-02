VN verwacht 200.000 vluchtelingen uit Zuid-Soedan

Dat stelt donderdag het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden (Ocha).

Zuid-Soedan ontstond in 2011 nadat de bevolking zich in een referendum voor afscheiding van Soedan had uitgesproken. Sinds eind 2013 is het land verzeild geraakt in een uitzichtloze burgeroorlog die al tienduizenden doden, vier miljoen ontheemden en vluchtelingen en een grote humanitaire ramp heeft veroorzaakt.

De twee protagonisten, president Salva Kiir en diens voormalige plaatsvervanger Riek Machar, hebben al herhaaldelijk wapenstilstanden getekend die nooit worden nageleefd.

In Soedan verblijven nu al 417.000 Zuid-Soedanese vluchtelingen. Ocha stelt vast dat de Soedanese regering gelukkig een opendeurbeleid blijft voeren voor de vluchtelingen. Ook Oeganda, een ander buurland, blijft zijn grenzen openhouden.