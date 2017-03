VN-Veiligheidsraad veroordeelt Noord-Koreaanse raketlanceringen

De tekst werd opgesteld door de Verenigde Staten, en unaniem goedgekeurd door de vijftien leden van de Raad.

Maandag lanceerde Noord-Korea vier ballistische raketten af in de richting van de Japanse Zee, waarvan er drie in een exclusieve economische zone van Japan terechtkwamen. De Veiligheidsraad zal hierover woensdag samenzitten achter gesloten deuren.

In de tekst van dinsdag staat dat de raketlanceringen "de spanningen in de regio en daarbuiten doen toenemen, net als het risico op een regionale wapenwedloop".

Toen Noord-Korea in 2006 zijn eerste kernproef uitvoerde legde de VN sancties op. Die werden bij elke kernproef van het land versterkt.

In de mededeling van dinsdag dreigt de Veiligheidsraad met "verdere significante stappen". Ook werd aan de VN-lidstaten gevraagd om meer inspanningen te doen om de bestaande sancties te implementeren.

China keurde de tekst dinsdag mee goed, terwijl het land eerder op de dag nog geërgerd was over de ontplooiing van het raketafweersysteem THAAD in Zuid-Korea.

Het Amerikaanse leger kondigde maandagavond aan dat zijn troepen gestart waren met de installatie van het systeem. De reactie van Peking liet niet lang op zich wachten. "China zal resoluut de nodige maatregelen nemen om zijn eigen veiligheidsbelangen te verdedigen", waarschuwde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "De VS en Zuid-Korea zullen er alle gevolgen van ondervinden." Peking vreest dat THAAD de efficiëntie van zijn eigen raketsystemen zal ondergraven.