'VN-Veiligheidsraad moet de etnische zuivering van Rohingya in Myanmar stoppen'

Abdu Salam bleef in zijn dorp toen Myanmarese soldaten en lokale milities daar in augustus tientallen huizen in brand staken. Hij bleef toen het nieuws over gruweldaden door soldaten in andere Rohingyadorpen in het noorden van de deelstaat Rakhine de ronde deed. Hij bleef omdat Hpon Nyo Leik zijn dorp was, de enige thuis die hij kende, en omdat hij zijn familiebezittingen en zijn recht om daar te leven wilde vrijwaren. Eind 2017 vond Abdu Salams gezin amper nog eten, een gevolg van de uithongeringstactiek van het Myanmarese leger. Ze konden niet anders dan vertrekken en zich aansluiten bij de uittocht naar Bangladesh.

Abdu Salam en ik zaten in zijn pas gebouwde bamboehut aan de rand van Kutupalong Extension, het almaar groeiende vluchtelingenkamp in het zuiden van Bangladesh; daar wonen de meeste van de 688.000 Rohingya die sinds augustus uit Myanmar zijn gevlucht. Hij was er met zijn vrouw en zes kinderen, onder wie zijn zoontje, die zichtbaar uitgemergeld lag te slapen in een geïmproviseerde wieg die aan het plafond van de hut was bevestigd.

Zijn gezin kwam begin januari in Bangladesh aan, net zoals de honderden andere mensen die nog elke week de grens oversteken.