VN-Veiligheidsraad houdt spoedzitting over geweld in Jeruzalem

Zaterdag vielen bij manifestaties in Jeruzalem 2 Palestijnse doden.

Een dag eerder vielen 6 doden, 3 Palestijnen en 3 Israëli's.

De Palestijnen kwamen om het leven tijdens manifestaties tegen de aanwezigheid van metaaldetectoren bij de ingang van de Al-Aqsa moskee op de Tempelberg. Israël plaatste die detectoren vorige week als reactie op de dood van twee Israëlische politiemannen op de plek.

Volgens de Israëlische autoriteiten gooiden manifestanten stenen, gebroken glas en vuurwerk naar de ordemacht, waarna die riposteerde. Van twee van de neergeschoten manifestanten is de leeftijd bekendgemaakt. Ze waren 17 en 18.

'Wat is het leven waard?'

De gedode Israëli's, twee mannen en een vrouw, kwamen om het leven bij een mesaanval in een nederzetting. De vermoedelijke dader, die werd neergeschoten, was een Palestijn. Hij gaf voorafgaand aan zijn mesaanval uitleg via Facebook:

'Ik ben een jongeman die nog geen twintig is. Ik heb dromen en ambitie. Ik hield van het leven, ik hield ervan mensen te doen glimlachen. Maar wat is het leven waard als onze vrouwen en jongemannen onrechtmatig gedood worden en als ontheiliging dreigt voor onze Aqsa?'

De Palestijnse leider Abbas heeft alle contacten met Israël 'bevroren' tot de metaaldetectoren weer zijn verwijderd.

Volgens de BBC onderzoekt Israël alternatieven voor de metaaldetectoren.