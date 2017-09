VN-Veiligheidsraad eist 'onverwijld' stappen om geweld te stoppen in Myanmar

De Veiligheidsraad was op vraag van Groot-Brittannië en Zweden in New York samengekomen over de situatie van de Rohingya in Myanmar. In Rakhine, in het westen van het land, zijn in minder dan een maand tijd al bijna 300.000 mensen van de Rohingya gevlucht naar buurland Bangladesh omdat het leger van het voormalige Birma hen opjaagt. De Rohingya zijn een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land.

De 15 leden van de Veiligheidsraad tonen zich 'zeer bezorgd over de situatie en het excessieve gebruik van geweld', zo liet de waarnemend voorzitter, de Ethiopische ambassadeur Tekeda Alemu, achteraf in een unanieme verklaring optekenen. Voorts herinneren ze de Birmaanse regering er aan dat ze zich geëngageerd heeft om 'humanitaire hulp te bieden aan alle personen die gevlucht zijn, zonder discriminatie.'

Alle leden van de Veiligheidsraad zijn ook akkoord om het belang te benadrukken van een oplossing op lange termijn voor de situatie in Rakhine, zo staat er nog in de verklaring.