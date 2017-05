VN-Veiligheidsraad buigt zich woensdag over Venezuela

De bijeenkomst van de Veiligheidsraad komt er op vraag van de Verenigde Staten, en zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

Sinds 1 april betoogt de oppositie in Venezuela dagelijks tegen de socialistische president Nicolas Maduro, en eist nieuwe verkiezingen. Tijdens de zes weken van protesten zijn al 42 doden gevallen, bleek dinsdag uit de laatste cijfers van het parket. Onder hen ook drie betogers die door kogels geraakt werden, en maandag en dinsdag bezweken.

Intussen heeft Maduro de economische noodtoestand die sinds januari 2016 van kracht is, voor een zevende keer verlengd. Hij deed dat via een decreet dat dinsdag gepubliceerd werd, voor een periode van 60 dagen. De noodtoestand laat hem toe de grondwettelijke garanties in te perken, en bijzondere economische, politieke en juridische maatregelen te nemen.

De president kan ook 'speciale plannen voor de nationale veiligheid ontwikkelen en implementeren', luidt het decreet. Die moeten dienen om het hoofd te bieden aan de destabiliserende acties die 'de vrede in het land ondermijnen.'