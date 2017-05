VN-Veiligheidsraad bespreekt strengere sancties voor Noord-Korea

Dinsdag kwam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in spoedzitting bijeen, om zich te beraden over het nucleaire programma van Noord-Korea, en de bouw van ballistische raketten.

Voor de start van de bijeenkomst verklaarde de Amerikaanse VN-ambassadrice Nikki Haley aan de pers dat de VS en China samen een nieuwe resolutie aan het voorbereiden zijn, met eventuele bijkomende maatregelen tegen Noord-Korea. Ze riep ook op tot internationale mobilisatie. 'We moeten allemaal een signaal sturen naar Noord-Korea: Genoeg!' Haley zei dat de VS ook sancties willen voor derde landen die Noord-Korea steunen. 'We zullen ervoor zorgen dat iedereen weet wie je bent, en we zullen de sancties ook op jou richten.'

Ondanks het pleidooi van Haley voor een hardere houding, sloot ze de mogelijkheid van rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea niet uit. 'We zijn bereid te praten maar niet tot we een volledige stopzetting zien van het nucleaire proces en alle testen', klonk het.

China wil dialoog

Tijdens de spoedzitting werd echter geen ontwerpresolutie verspreid. Volgens diplomaten riep China opnieuw op tot een dialoog om de spanningen om het Koreaanse schiereiland te verminderen. De Uruguayaanse VN-ambassadeur Elbio Rosselli, die deze maand de Veiligheidsraad voorzit, zei dat 'sancties duidelijk overwogen worden', maar dat voorrang moet gegeven worden aan een dialoog met Pyongyang.

Noord-Korea's raketlancering werd maandag al in een unanieme verklaring veroordeeld door de Veiligheidsraad. Pyongyang lanceerde zondag voor de zoveelste keer en ondanks de reeds opgelegde sancties door de internationale gemeenschap, een ballistische raket, die terechtkwam in de Japanse Zee. Maandag bevestigde het regime dat het om een geslaagde rakettest ging, van een raket die 'in staat is om een grote en krachtige kernkop te vervoeren.'