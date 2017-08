VN: 'Steeds meer kinderen tot zelfmoordaanslagen gedwongen in Nigeria'

Sinds het begin van het jaar werden 83 kinderen ingezet als 'menselijke bom' in het noordoosten van Nigeria, klinkt het in het rapport. Vijfenvijftig onder hen waren meisjes, meestal jonger dan 15 jaar, naast 27 jongens en een baby, die op de rug van een meisje was vastgebonden, aldus UNICEF.

In heel het vorige jaar werden vijftien meisjes en vier jongens tot zelfmoordaanslagen gedwongen. In de meeste gevallen werden die opgeëist door Boko Haram.

Argwaan

Jammer genoeg worden veel kinderen in de regio inmiddels met argwaan bekeken, ook degenen die zich uit de handen van de terreurgroep konden bevrijden.

De dramatische stijging van het aantal zelfmoordaanslagen door kinderen vindt plaats middenin een massale hongercrisis en een volksverhuizing in het noordoosten van Nigeria. Rond de 1,7 miljoen mensen hebben noodgedwongen have en goed achtergelaten door de aanhoudende gevechten en bomaanslagen. Meer dan 450.000 kinderen worden dit jaar bedreigd door ernstige acute ondervoeding, aldus de VN.

Boko Haram, dat een strikte interpretatie van het islamitisch recht (sharia) nastreeft, heeft naar schatting 20.000 mensen vermoord in Nigeria en de buurlanden Tsjaad, Niger en Kameroen