VN start onderzoek naar massagraven in Congo

Sai Raad al-Hussein, de mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties, verklaarde op vrijdag na een VN-bijeenkomst in het Zwitserse Genève dat er een onderzoek moet komen naar mogelijke schendingen van het mensenrecht in Congo. In de centraal gelegen Kasaï zijn sinds augustus naar schatting 1.000 mensen om het leven gekomen bij aanhoudend geweld, 1,3 miljoen anderen zijn op de vlucht. De VN ontdekte al 42 massagraven in het gebied.

Volgens al-Hussein zijn de 'gruweldaden' in de regio 'zo ernstig, dat ze een probleem zijn voor de hele wereldgemeenschap en in het bijzonder voor de mensenrechten'. In de Kasaï is sinds vorige zomer een bloedig conflict aan de gang, nadat een lokale chef werd vermoord door het leger. Er zijn meldingen van onder meer groepsexecuties en massaal seksueel misbruik. Er zouden ook doelbewust kinderen worden gedood.

De Verenigde Naties bevalen eerder al een onderzoek naar het geweld door de Congolese autoriteiten, maar dat is volgens Said niet naar behoren gebeurd. Verschillende mensenrechtenorganisaties riepen de VN daarom al langer op om zelf snel actie te ondernemen. Washington riep eerder deze week al op tot een VN-onderzoek naar de moord op twee VN-experten, onder wie een Amerikaan, in de regio.