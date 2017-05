VN-secretaris-generaal noemt akkoord over veilige zones in Syrië 'bemoedigend'

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft donderdag gezegd dat het akkoord tussen Rusland, Iran en Turkije over de oprichting van veilige zones in Syrië 'bemoedigend' is. De zones moeten leiden tot een duurzaam staakt-het-vuren in verschillende regio's.