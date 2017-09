VN scherp voor Aung San Suu Kyi: 'Laatste kans' om Rihingya-crisis te stoppen

'Indien ze de situatie nu niet omkeert, wordt de tragedie absoluut verschrikkelijk, en als dat gebeurt weet ik persoonlijk niet hoe de situatie in de toekomst verbeterd kan worden', aldus Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in een interview met BBC. 'Ze heeft een kans, naar mijn mening een laatste kans, om de crisis op te lossen.'

Guterres herhaalde ook dat de Rohingya naar huis zouden moeten kunnen terugkeren, en stelde dat het duidelijk is dat het leger van Myanmar 'nog steeds de bovenhand heeft' in het land. De militairen oefenen druk uit 'om te laten gebeuren wat er nu gebeurt' in Rakhine, zegt hij.

Volgens de VN zijn al meer dan 400.000 Rohingya vanuit de staat Rakhine gevlucht naar Myanmar. De vluchtelingenstroom kwam drie weken geleden op gang na het overheidsgeweld tegen de moslimminderheid in het westen van het overwegend boeddhistisch Myanmar. Het leger startte het offensief nadat vermoedelijke Rohingya-militanten legerbasissen en politieposten aanvielen. Daarbij kwamen 12 leden van de veiligheidsdiensten om het leven. Het leger heeft verklaard al bijna 400 vermoedelijke rebellen te hebben gedood.

De Rohingya-crisis wordt een van de speerpunten van de Algemene Vergadering van de VN in New York volgende week. Suu Kyi zal niet aanwezig zijn en stelde eerder al dat de crisis wordt beïnvloed door een 'enorme ijsberg van foute informatie'. Ze zal dinsdag wel voor het eerst de natie toespreken over de crisis in haar land. Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de vrede won en jarenlang onder huisarrest stond toen Myanmar in handen was van de junta, krijgt meer en meer kritiek van de internationale gemeenschap over haar aanpak van de crisis en haar stilzwijgen errond.