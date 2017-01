VN roept VS op traditie van vluchtelingenopvang voort te zetten

Trump gooide vrijdag het stuur om inzake de immigratie en opvang van vluchtelingen. De nieuwe aanpak viseert bepaalde moslimlanden om te verhinderen dat "radicale islamitische terroristen" het land binnenkomen.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR) herinneren er in een gezamenlijke verklaring aan dat het Amerikaanse hervestigingsprogramma "een van de oudste van de wereld is. De plaatsen die elk land aanbiedt, zijn van levensbelang. IOM en HCR hopen dat de VS hun belangrijke leidersrol zullen blijven spelen en hun lange traditie voortzetten van bescherming van zij die conflicten en vervolging ontvluchten".

De twee agentschappen wijzen ook op een basisprincipe: "We zijn er diep van overtuigd dat de vluchtelingen een billijke behandeling (...) en de kans op hervestiging moeten krijgen ongeacht hun religie, nationaliteit of ras."

Onrust in Frankrijk en Duitsland

De beslissingen van Trump verontrusten Frankrijk en Duitsland, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Marc Ayrault, zaterdag na een gesprek met zijn Duitse ambtgenoot Sigmar Gabriel in Parijs. "De opvang van mensen die vluchten voor oorlog, maakt deel uit van onze taken."

De Tsjechische president Milos Zeman juichte de Amerikaanse aanpak toe. Trump "beschermt zijn land, hij is bekommerd om de veiligheid van zijn burgers. Precies wat de Europese elites niet doen", twitterde de woordvoerder van de president.