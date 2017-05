VN roepen Nigerianen op vrijgelaten schoolmeisjes niet te verstoten

'Wij vragen alle Nigerianen, met inbegrip van de families en lokale gemeenschappen van de bevrijde meisjes, hen volledig te accepteren, en hen alle nodige steun te bieden bij hun re-integratie in de maatschappij', zei VN-woordvoerder Stephane Dujarric. 'We hebben dit helaas al over de hele wereld gezien: slachtoffers van verkrachting die door hun eigen omgeving worden afgewezen', zei hij.

De 82 meisjes maakten deel uit van de 276 schoolmeisjes die in april 2014 ontvoerd werden uit hun school in Chibok door de islamistische terreurgroep Boko Haram, en werden zaterdag bevrijd. Zondag werden ze in Abuja ontvangen door de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari, die beloofde 'om al het nodige te doen voor hun re-integratie.'

Een van hen had een kind jonger dan twee jaar bij zich, volgens een militaire verantwoordelijke. Abubakar Shekau, de leider van Boko Haram, heeft bevestigd dat sommige meisjes gedwongen worden om met strijders te trouwen of verkocht worden.

Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) biedt de vrijgelaten meisjes psychologische en gynaecologische zorgen, volgens Dujarric. Hij wilde niet zeggen of sommige meisjes een abortus aangeboden kregen.