VN-rapport: Saudische luchtaanvallen in Jemen vaak niet tegen militaire doelwitten gericht

Het grootste deel van die aanvallen was niet gericht tegen legitieme militaire doelwitten, zo blijkt uit het rapport. Daarnaast zouden de Houthi-rebellen gevangenen hebben gefolterd en mishandeld, wat eveneens oorlogsmisdaden zijn.

De tien bombardementen die werden onderzocht vonden plaats tussen maart en oktober 2016 en maakten minstens 292 burgerslachtoffers, onder wie honderd vrouwen en kinderen. In acht van de tien gevallen hebben de experts geen bewijzen gevonden dat de aanvallen gericht waren tegen legitieme militaire doelwitten. "In de tien onderzoeken is het volgens de groep bijna zeker dat de coalitie de eisen van het internationaal humanitair recht niet heeft gerespecteerd inzake de proportionaliteit en de voorzorgsmaatregelen", aldus de experts in een rapport dat werd overgemaakt aan de VN-Veiligheidsraad.

De groep concludeert voorzichtig dat de coalitie zich "bij bepaalde aanvallen schuldig gemaakt zou kunnen hebben aan oorlogsmisdaden". Volgens de experts zijn de schendingen "voldoende uitgebreid om te bewijzen dat het ofwel gaat om een inefficiënt proces van het kiezen van doelwitten ofwel om een bredere politiek om civiele infrastructuur te vernietigen".

10.000 burgers gedood

Riyad ontkent met klem dat opzettelijk burgers worden geviseerd. Het luchtoffensief van de coalitie ging van start in maart 2015 en ondersteunt de Jemenitische president Abd Rabbo Mansour Hadi. Het heeft als doel om de rebellen terug te drijven na hun inname van de hoofdstad Sanaa en andere regio's in het land.

Sinds het begin van de luchtaanvallen kwamen volgens de VN al ongeveer 10.000 burgers om het leven. De experts waarschuwen nog dat niet enkel Saudi-Arabië, maar ook de landen die de coalitie steunen sancties zouden kunnen krijgen van de VN. Ook Bahrein, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten zitten in de coalitie, die ook steun geniet van Egypte, Jordanië, Marokko en Soedan. Daarnaast bieden de Verenigde Staten logistieke hulp aan de coalitie, en volgens de VN werken ook Britse, Franse en Maleisische officiers in het hoofdkwartier van de coalitie in Riyad.