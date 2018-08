VN-rapport: 'Noord-Korea blijft kernwapenprogramma voortzetten'

De Amerikaanse krant Washington Post signaleerde dinsdag al dat Noord-Korea wellicht nog altijd intercontinentale raketten aan het bouwen is. Dat blijkt onder meer uit satellietfoto's van activiteiten in het complex van Sanumdong.

Maar Pyongyang wordt in het rapport nog voor verschillende andere feiten met de vinger gewezen. Zo blijft het regime doorgaan met grootschalige olieoverdrachten op zee. Door op volle zee van schip tot schip olie te verhandelen, probeert Noord-Korea te ontsnappen aan de beperkingen op de leveringen van aardolieproducten. De experts maken daarnaast ook melding van een illegale handel in kolen, ijzer en andere producten, die het regime van Kim Jong-un miljoenen dollars oplevert. Voorts heeft Pyongyang volgens het rapport nog geprobeerd om via een Syrische smokkelaar wapens en militaire uitrusting te leveren aan Libië, Jemen en Soedan.

Door de reeks schendingen zijn de sancties die de VN-Veilgheidsraad vorig jaar oplegde "zonder resultaat" gebleven, zo vermeldt de tekst nog. "De financiële sancties behoren tot degene die het zwakst worden toegepast en die het meest actief omzeild worden door het regime."

De informatie staat in een rapport dat de experts vrijdag hadden overgemaakt aan de VN-veiligheidsraad. Verschillende nieuwsagentschappen pakken zaterdag uit met de inhoud van dat rapport, dat verondersteld werd vertrouwelijk te blijven.