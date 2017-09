VN opent onderzoek naar oorlogsmisdaden in Jemen

Een resolutie met die strekking, ingediend door de Arabische landen en gesteund door de westerse lidstaten van de raad, werd - na intens overleg in de wandelgangen - met unanimiteit goedgekeurd. Ook de Jemenitische afvaardiging kon zich in de tekst vinden.

Wie die 'internationale en regionale' deskundigen zullen zijn, wordt pas later dit jaar uitgemaakt. Het onderzoek betreft alle misdaden begaan door alle bij het conflict betrokken partijen sedert het begin van de burgeroorlog (intussen uitgegroeid tot een regionale oorlog), september 2014.

Bij het Jemenitische conflict zijn al zeker ruim 8.000 doden gevallen. Het land, sowieso al het armenhuis van Azië, wordt bovendien getroffen door een cholera-epidemie en een hongersnood die miljoenen Jemenieten bedreigt.

Het leeuwendeel van de burgerdoden werd slachtoffer van Saoedische luchtbombardementen. De Houthi's wordt met name verweten, een duizendtal kindsoldaten te hebben geronseld. De oorlog in Jemen heeft drie actoren: troepen die de afgezette regering steunen en die militaire hulp krijgen van enkele Golfstaten, in het bijzonder Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, milities van de sjiitische Houthi's, gesteund door oud-president Saleh, en terreurbeweging al-Qaida.