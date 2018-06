VN: 'Oorlogsmisdaden en dreiging nieuw etnisch geweld in Congo'

De experts van de Mensenrechtenraad van de VN presenteerden gisteren de resultaten van een onderzoek in de regio Kasai. De Congolese veiligheidstroepen, en de Kamuina Nsapu-militie en Bana Mura-militie, hebben opzettelijk burgers vermoord, inclusief kinderen, en wreedheden begaan. Er was onder meer sprake van verminkingen, verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld, en marteling.

De Kamuina Nsapu-militie zou bovendien kinderen, zowel jongens als meisjes, gerekruteerd hebben.

Etnisch geweld

Volgens de experts zijn de aanvallen op een systematische manier uitgevoerd op burgers van verschillende etnische groepen. De misdaden gaan nog altijd door, zeggen ze.

'We zijn geschokt door deze rampzalige situatie die de levens heeft geëist van duizenden mensen en die nog steeds gaande is, zonder nationale of internationale aandacht', zegt Bacre Waly Ndiaye, voorzitter van het team van experts dat benoemd werd door de Mensenrechtenraad.

'Het is hoog tijd voor gerechtigheid en een einde aan de straffeloosheid, als we niet willen dat de etnische dimensie van het conflict een grotere rol gaat spelen', voegt hij eraan toe.

Voedseltekorten

Twee jaar na het uitbreken van het conflict, is sprake van ontheemding van 1,4 miljoen mensen. Nog eens 35.000 mensen vluchtten naar Angola. Vrouwen worden gebruikt als slaven en sommige vormen van misbruik zijn te bestempelen als etnische vervolging, zeggen de onderzoekers.

Volgens het Wereldvoedselprogramma en de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) hebben 3,2 miljoen mensen te maken met ernstige voedseltekorten. Vooral bij kinderen is sprake van ondervoeding.

Het is volgens de onderzoekers belangrijk de milities te ontwapenen, een verzoeningsproces in gang te zetten en een nieuwe golf van geweld te voorkomen. Het Internationaal Strafhof doet momenteel onderzoek naar de situatie in Congo.