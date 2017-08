VN-onderzoekster Carla del Ponte stapt op uit VN-onderzoekscommissie naar Syrië

Dat zei Carla Del Ponte aan de Zwitserse krant Blick, in de marge van het filmfestival van Locarno. "Al vijf jaar lang lopen we tegen de muren op." Ze wil niet langer een "alibi-onderzoekster zonder politieke steun" zijn, en betreurt de laksheid van de Veiligheidsraad om criminelen ter verantwoording te roepen. Zondagavond laat bevestigde de VN dat Del Ponte deze herfst opstapt.

Er zijn in Syrië geen goeden meer, meent de Zwitserse juriste. "Alle partijen in Syrië zijn slecht. De regering-Assad begaat vreselijke inbreuken tegen de mensenrechten en zet chemische wapens in. En de oppositie, die bestaat enkel nog uit extremisten en terroristen." In Blick beschreef Del Ponte Syrië als een land zonder toekomst.

Nog volgens Del Ponte heeft de internationale gemeenschap niets geleerd van de gruwel in Rwanda. Rusland ondersteunt de Syrische president Bashar al-Assad en levert wapens aan het regime. "Ik geef het op. De landen in de Veiligheidsraad willen geen gerechtigheid. Ik kan niet langer deel zijn van deze commissie, die gewoon niets doet."

De voormalige aanklaagster uitte eerder al kritiek op de Veiligheidsraad. Zo vroeg ze al verschillende keren de oprichting van een tribunaal, zoals de tribunalen die de wreedheden in Rwanda en Joegoslavië onderzochten. "Geloof me, de vreselijke misdaden die in Syrië begaan worden, heb ik nooit gezien in Rwanda of Joegoslavië."

Del Ponte vervoegde in 2012 de commissie. In een reactie loofde de VN de inzet van de 70-jarige juriste, maar voegde eraan toe dat het onderzoek onverminderd voortgezet moet worden. "Deze inspanningen zijn vandaag meer dan ooit nodig."