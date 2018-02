VN onderzoeken meer dan 200 bedrijven die actief zijn in Israëlische nederzettingen

Een rapport van het Hoog Commissariaat in Genève toont dat van de 206 bedrijven er 143 in Israël of de nederzettingen gevestigd zijn, 22 in de Verenigde Staten, 7 in Duitsland, 5 in Nederland en 4 in Frankrijk.

In New York deed de ambassadeur van Israël bij de Verenigde Naties, Danny Danon, de publicatie van het document al af als 'schandalig'. Hij verzekerde dat zijn land er alles aan ging blijven doen om de publicatie van de 'zwarte lijst' tegen te houden.

Het rapport is het resultaat van een resolutie van de Mensenrechtenraad van de VN, die in maart 2016 gestemd werd op voorstel van Pakistan, in naam van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking. De resolutie vroeg de Mensenrechtenraad om 'een databank aan te leggen van alle bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten' die te maken hebben met de bouw, de ontwikkeling of het onderhoud van de Israëlische nederzettingen. De lijst 'zal ieder jaar geactualiseerd worden'.

Het eerste rapport met de lijst had in maart 2017 moeten gepubliceerd zijn. Maar vanwege de omvang van die opdracht kreeg het bureau van het Hoog Commissariaat uitstel tot eind 2017, met de bedoeling de lijst voor te stellen aan de raad in maart 2018.

De ambassadeur van de Verenigde Staten bij de VN, Nikki Haley, sprak intussen van 'tijdverlies'. Ze vond dat de inspanningen getuigden van een 'anti-Israëlische obsessie'.

De meerderheid van de internationale gemeenschap meent daarentegen dat de nederzettingen een vredesakkoord in het Midden-Oosten in de weg staan.