VN-medewerker ontvoerd op moment dat Veiligheidsraad bezoek brengt aan Colombia

Een medewerker van de Verenigde Naties is woensdag ontvoerd in Colombia, op het moment dat de VN-Veiligheidsraad op bezoek is in Colombia om het vredesakkoord in het Zuid-Amerikaanse land te vieren. De VN hebben de ontvoering donderdag met klem veroordeeld.