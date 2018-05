VN heffen sancties tegen Noord-Koreaanse diplomaten tijdelijk op

De tijdelijke opheffing komt er op vraag van Singapore. 'De top is een kans om een vreedzame oplossing voor het dossier rond het nucleaire Noord-Korea te bekomen en om vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland en in de regio te bewerkstelligen', verklaarde de ambassadeur van het land bij de VN, Burhan Gafoor, in zijn verzoek aan het Sanctiecomité. Voor hoelang en voor hoeveel mensen de sancties worden opgeheven, is niet duidelijk.

Momenteel is een reisverbod van kracht op tachtig Noord-Koreanen. Hun in het buitenland geplaatste geld is bevroren.

Over de geplande ontmoeting tussen Trump en Kim bestaat wel nog onzekerheid. Pyongyang heeft er al meerdere keren meer gedreigd om de top te annuleren als gevolg van gezamenlijke militaire oefeningen van de Verenigde Staten met Zuid-Korea. Daarnaast wil Noord-Korea niet dat het onder druk gezet blijft worden om zijn atoomprogramma eenzijdig op te geven.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gaf woensdag alvast te kennen dat de top in Singapore nog steeds op de agenda staat. De Chinese buitenlandminster Wang Yi, op bezoek in Washington, zei woensdag dat het 'het goede moment is om een oplossing te vinden' en dat hij hoopt dat de ontmoeting door zal gaan. China is de enige bondgenoot van Pyongyang.