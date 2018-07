VN eisen vrijlating van Palestijnse kindgevangenen door Israël

Hij deed dat tijdens een vergadering in de VN-hoofdzetel over de rechten van de Palestijnse bevolking. 'Ongeveer 440 Palestijnen worden volgens de laatste statistieken verondersteld in administratieve detentie gehouden te worden. Israël moet ze onmiddellijk aanklagen of vrijlaten', zei de VN-functionaris via een videoverbinding die tussen Genève en het Comité voor de Uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk tot stand werd gebracht.

Zeid voegde toe dat 'honderden Palestijnse kinderen door Israël vastgehouden worden, sommigen zonder aanklacht via het zogenaamde systeem van administratieve detentie, dat in strijd is met de mensenrechten'. 'Het moet absoluut duidelijk zijn dat het internationale recht het vasthouden van kinderen alleen als laatste redmiddel toestaat', aldus de mensenrechtencommissaris, die eiste dat paal en perk gesteld wordt aan de praktijk.

De VN-baas deed de uitspraken tijdens een vergadering over het geweld van de afgelopen maanden in Gaza, een onderwerp dat dinsdag ook besproken zal worden tijdens de maandelijkse zitting van de Veiligheidsraad over het Midden-Oosten.

Hij had ook kritiek op de willekeurige arrestaties en detenties van mensenrechtenactivisten door Israël. Sinds 30 maart al protesteren de Palestijnen in de Gazastrook aan de grens met Israël, om een einde te eisen aan de al meer dan tien jaar durende blokkade van kustenclave. Bij die protesten kwamen al 149 Palestijnen om, en één Israëlische soldaat.