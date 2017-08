VN-Commissaris voor de Mensenrechten haalt uit naar Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de persvrijheid ondermijnd en heeft gevaarlijke ontwikkelingen in gang gezet die kunnen leiden tot geweld op journalisten. Dat heeft de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra'ad al Hussein, woensdag verklaard op een persconferentie in Genève.

Zeid verwees daarbij naar het feit dat Trump regelmatig uithaalt naar media die "fake news" brengen. Hij neemt ook regelmatig kranten als The New York Times en The Washington Post en de zender CNN onder vuur. 'Is dat geen aansporing voor anderen om journalisten aan te vallen?', zo vroeg Zeid zich woensdag af. 'En als we even aannemen dat een journalist van een van die media wordt aangevallen. Draagt de president daar dan geen verantwoordelijkheid voor, door dit te hebben aangewakkerd?'

'Het is erg verbazingwekkend dat de persvrijheid, die een hoeksteen vormt van de Amerikaanse maatschappij en die jarenlang door de VS verdedigd werd, nu door de president zelf wordt aangevallen', liet de VN-commissaris voorts nog optekenen.