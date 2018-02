VN-Commissaris: 'Conflicten in Syrië en Myanmar zijn slachthuizen voor mensen'

De Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra'ad Al Hoessein heeft uitgehaald naar de 'slachthuizen voor mensen' in landen als Syrië, Congo, Burundi, Jemen en Myanmar. Bij de opening van VN-Mensenrechtenraad in Genève noemde hij de conflicten in die landen ' enkele van de meest productieve slachthuizen voor mensen in de huidige tijd, omdat we onvoldoende gedaan hebben om deze gruweldaden te voorkomen'.

Hij beschuldigt de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad ervan 'verantwoordelijk (te zijn) voor het blijven bestaan van zoveel leed. Vooral China, Rusland en de VS moeten volgens hem verstandiger omspringen met het inzetten van het vetorecht.

Hongarije eist zijn ontslag

Daarnaast heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó het ontslag geëist van Al Hoessein. Die had de Hongaarse premier Viktor Orban een racist genoemd. 'Hij verdient na dergelijke beschuldigingen die positie niet', zei de minister. Tegelijkertijd bestempelde Szijjártó migratie als een gevaarlijke trend die terrorisme in de hand werkt en daarom moet gestopt worden.

Niet veel eerder had al-Hoessein in Genève gezegd dat 'xenofobe mensen en racisten in Europa elk gevoel van schaamte overboord gegooid hebben, zoals de Hongaar Viktor Orban. Die zei deze maand nog: "Wij willen niet dat onze huidskleur vermengd wordt met die van anderen."' Met de verwijzing dat hij in augustus aftreedt, had de Hoge VN-Commissaris aangekondigd geen blad voor de mond te nemen. Hij hekelde onder andere ook Iran, Turkije en El Salvador.