VN bestempelt geweld tegen Rohingya als etnische zuivering

De manier waarop Myanmar de Rohingya, de moslimminderheid in het land, behandelt, is een klassiek voorbeeld van etnische zuivering'. Dat heeft de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid Ra'ad Al Hussein, maandag gezegd bij de opening van de 36e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève.