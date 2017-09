VN-baas: Noord-Koreaans nucleair risico is 'gevaarlijkste crisis van vandaag'

Het Noord-Koreaanse nucleaire risico is de 'gevaarlijkste crisis waar we vandaag mee worden geconfronteerd'. Dat zei de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres.

Guterres blikte terug op de Eerste Wereldoorlog en zei dat er een stapsgewijs proces van escalatie was. 'Plots stellen de partners vast dat ze in oorlog zijn - dit is het risico dat we moeten vermijden', aldus Guterres. 'De mogelijke gevolgen van militaire actie zijn te afschuwelijk.'

De VN-baas herhaalde zijn veroordeling van de nucleaire tests die Noord-Korea deed. Hij riep Pyongyang op om zijn internationale verplichtingen na te komen en om in dialoog te treden om de crisis te bezweren. 'Nog maar eens heeft de DPRK (de Democratische Volksrepubliek Korea, de officiële naam van Noord-Korea, nvdr.) de globale norm tegen nucleaire testexplosies gebroken', zei hij nog. 'Nog maar eens heeft het land de Veiligheidsraad en de internationale gemeenschap uitgedaagd, nog maar eens heeft de DPRK nodeloos en roekeloos miljoenen mensen in gevaar gebracht, onder wie ook zijn eigen burgers die droogte, honger en ernstige schendingen van hun mensenrechten ondergaan', aldus nog Guterres.

Geschenkjes

Ondertussen zegt de Noord-Koraanse ambassadeur bij de VN dat de recente lanceringen van ballistische raketten en een nucleaire test door Noord-Korea een 'geschenk' vormen aan de Verenigde Staten. Pyongyang is van plan dat te blijven doen als Washington niet ophoudt met 'provocaties'.

'De recente zelfverdedigingsmaatregelen door mijn land zijn een geschenkpakket gericht aan niemand anders dan de Verenigde Staten', verklaarde ambassadeur Han Tae-song. 'De VS zullen meer geschenken ontvangen van mijn land, zolang het vasthoudt aan roekeloze provocaties en vruchteloze pogingen om druk te zetten op de Democratische Volksrepubliek Korea.'

Washington had maandag voor de VN-Veiligheidsraad gepleit voor zware sancties voor Pyongyang. Begin augustus namen de Verenigde Naties al een zevende reeks sancties aan, omdat Noord-Korea intercontinentale ballistische raketten had afgevuurd. 'Druk of de sancties werken nooit', oordeelde Han Tae-song echter. Nog volgens de ambassadeur zal Pyongyang nooit zijn nucleaire afschrikking op de onderhandelingstafel plaatsen, 'onder geen enkele omstandigheid'.

Planetaire catastrofe

De Russische president Vladimir Poetin had eerder op dinsdag al gewaarschuwd voor 'militaire hysterie' en het risico op een 'planetaire catastrofe'. Later op de dag had zijn minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, in een telefoongesprek met de Amerikaanse Buitenlandminsiter Rex Tillerson Washington opgeroepen tot 'terughoudendheid'. Daarnaast vroeg hij Tillerson elke militaire optie om de crisis te regelen te verwerpen.