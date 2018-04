VN-baas Guterres roept Veiligheidsraad op om 'situatie niet uit de hand te laten lopen'

Guterres contacteerde de ambassadeurs van de vijf permanente leden van de raad (Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) om zijn bezorgdheid te uiten.

Hij wees hen er naar eigen zeggen op dat een einde maken aan 'het vreselijke lijden van de Syriërs' het doel moet zijn van de Veiligheidsraad.

Dinsdagavond strandden in het hoogste orgaan van de VN nog drie ontwerpresoluties over de vermoedelijke chemische aanval in de stad Douma. Een Amerikaanse resolutie stootte op een Russisch veto, twee Russische voorstellen kregen niet genoeg stemmen.

Opties

De oproep van de VN-baas komt er terwijl in de Verenigde Staten gediscussieerd wordt over een militaire interventie tegen het Syrische regime. President Donald Trump waarschuwde in een tweet al dat er raketten op Syrië zullen worden afgevuurd. 'Rusland belooft elke raket die op Syrië wordt afgevuurd neer te schieten. Zet je schrap, Rusland, want ze zullen komen, mooi en nieuw en "slim"', aldus de Amerikaanse president.

De woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, nuanceerde later dat er nog geen finale beslissing is genomen over eventuele aanvallen, maar dat Washington wel Rusland en Syrië verantwoordelijk houdt voor de aanval op het rebellenstadje Douma. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. Donderdag komt de Nationale Veiligheidsraad samen. 'Alle opties liggen op tafel', aldus Sanders.

In Londen heeft premier Theresa May haar kabinet bijeen geroepen. Ook Frankrijk heeft zijn medewerking beloofd.

De regering van de Syrische president Bashar al-Assad ontkent dat het betrokken is bij een chemische aanval.

Overleg

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had woensdag in een telefoongesprek met Trump 'een gedachtewisseling over de laatste ontwikkelingen in Syrië', volgens een bron binnen de Turkse regering, maar details over de inhoud van het gesprek zijn er niet.

Ook de Russische president Vladimir Poetin en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu pleegden telefonisch overleg over Syrië.