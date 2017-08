VN-baas droomt van Palestijnse staat

Guterres trad in januari aan en brengt momenteel een eerste bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij zei dat hij ondanks de 'obstakels' hoopt op de oprichting van een Palestijnse staat. 'Ik droom ervan de kans te hebben om op een dag op de Heilige Grond twee staten te zien die samen kunnen leven met wederzijdse erkenning, maar ook in vrede en in veiligheid', aldus M. Guterres. De secretaris-generaal noemde ook een aantal obstakels voor de vrede bij naam, met name de Israëlische kolonisatie op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Hij had het ook over de noodzaak om het terrorisme te veroordelen, net als het aanzetten tot haat, in een boodschap die ook aan de Palestijnen gericht leek te zijn.

Netanyahu gaf aan zich zorgen te maken over de wapenleveringen aan Hezbolla in Libanon, en verweet de VN niet in staat te zijn die tegen te houden. Hij zei ook dat Iran aan de Libanese en Syrische grenzen een front tegen Israël wil openen. 'Iran bouwt zowel in Syrië als Libanon sites om precisieraketten te bouwen met dat doel. Dit is iets dat Israël niet kan aanvaarden, en iets dat ook de VN niet zouden mogen aanvaarden', zei de Israëlische premier, die zei dat de VN een 'absurde obsessie' voor zijn land heeft.