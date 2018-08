Vluchtelingencrisis Zuid-Amerika: Brazilië stuurt troepen naar grens met Venezuela

De Braziliaanse militairen zullen voorlopig twee weken ingezet worden om de 'orde te handhaven' in de noordelijke staat Roraima, kondigde president Michel Temer aan na een vergadering van zijn kabinet in hoofdstad Brasília.

Tien dagen geleden werden in het noorden van Brazilië vluchtelingen aangevallen.

'Het probleem Venezuela is er niet langer een van interne politiek. Het is een bedreiging voor de harmonie van het hele continent', zei Temer in een tv-toespraak.

Immense exodus

Zuid-Amerika maakt de grootste vluchtelingencrisis mee uit zijn geschiedenis. Honderdduizenden Venezolanen zijn de voorbije maanden op de vlucht geslagen voor honger en ellende, als gevolg van een diepe economische en politieke crisis, naar de buurlanden. Volgens de Verenigde Naties verlieten al 2,3 miljoen inwoners Venezuela.

De landen van de regio staan daardoor onder toenemende druk. Vorige week voerde Peru al scherpere inreisvoorwaarden in voor Venezolanen. Duizenden Venezolanen probeerden daarom om het Andes-land te bereiken nog voor de nieuwe regels van kracht zouden worden.

Dinsdag riep Peru nog om gezondheidsredenen de noodtoestand uit in drie districten in de regio Tumbes, aan de grens met Ecuador. Het is onduidelijk welke maatregelen zullen genomen worden onder de noodtoestand. Evenmin deelde Peru mee wat de precieze risico's zijn.

Regionale aanpak

Intussen kondigen Colombia en Peru aan dat ze informatie gaan uitwisselen over de honderdduizenden vluchten uit Venezuela die ze ontvangen. Het is een eerste stap naar een regionale aanpak van de exodus.

Met het uitwisselen van informatie willen de landen vermijden dat de vluchtelingen steun krijgen in verschillende landen. Volgens Christian Krüger, directeur van de Colombiaanse migratiedienst, is het de bedoeling om de vluchtelingenstromen ordelijk te laten verlopen. Hij verweet ook de Venezolaanse regering dat het weigert om de exodus onder ogen te zien.

Colombia en Peru maakten het akkoord bekend na afloop van een eerste vergadering in Bogota, waar waarnemers van Brazilië en de VS aanwezig waren.

Ecuador was er niet bij. Dat land organiseert op 3 en 4 september een regionale top over de migratiegolf. Op de top in Quito zijn dertien landen uitgenodigd: Argentinië, Brazilië, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chili, Mexico, Peru, Paraguay, Panama, de Dominicaanse Republiek, Uruguay en Venezuela. Aanvankelijk was de top twee weken later gepland.