Vluchtelingencrisis neemt niet af ondanks internationale afspraken

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, Filippo Grandi, herinnerde regeringen deze week aan hun verplichtingen. "De omvang en complexiteit van de vluchtelingencrisis, die heeft geleid tot de verklaring van New York vorig jaar, is nog op geen enkele manier afgenomen", zei hij.

Grandi verwees in het bijzonder naar de exodus van Rohingya-moslims uit de Myanmarese staat Rakhine. Hun aantal overschreed in drie weken tijd 400.000.

Tot de verplichtingen in de verklaring van New York horen onder meer financiering van humanitaire hulp, herhuisvesting en het delen van verantwoordelijkheid. Ook wordt opgeroepen tot nieuwe internationale samenwerking op het gebied van ordelijke en reguliere migratie. In 2018 moet daarover een akkoord worden bereikt.

Hoewel sommige landen hieraan werken, zegt Abby Maxman van ontwikkelingsorganisatie Oxfam, gebeurt er onvoldoende, vooral door rijke landen. 'Geen enkel land kan dit alleen oplossen. Er is gevoel van wederzijdse afhankelijkheid, samenwerking en betrokkenheid voor nodig.'

Volgens een analyse van Oxfam vangen zes van de rijkste landen minder dan 9 procent van de vluchtelingen in de wereld op. Hoewel Duitsland veel meer vluchtelingen heeft opgevangen dan andere rijke landen, blijf er een kloof bestaan omdat lage- en middeninkomenlanden de overgrote meerderheid van de vluchtelingen opvangen.

Zuid-Soedan

Vanuit Zuid-Soedan vluchtten vorig jaar meer dan een miljoen mensen naar buurland Oeganda. Dat gebeurde nadat een vredesakkoord in juli was stukgelopen. Het was de grootste exodus van Afrikaanse vluchtelingen sinds de genocide in Rwanda in 1994.

Oeganda heeft om 2 miljard dollar gevraagd voor directe hulp en bijstand op langere termijn. Wereldleiders hebben tot nu toe echter minder dan een kwart van dat bedrag bijgedragen.

Maxman wijst ook op de situatie in de Verenigde Staten, waar de betrokkenheid bij vluchtelingenkwesties aanzienlijk is afgenomen. Een van de eerste acties van president Donald Trump na zijn aantreden was het beperken van de immigratie van moslims uit diverse landen gedurende 120 dagen en het weigeren van alle Syrische vluchtelingen.

Daarna verlaagde de regering het maximaal aantal vluchtelingen dat in het land wordt toegelaten van 110.000 (vastgesteld door de vorige regering) tot 50.000. Dat is het laagste aantal sinds 1986, tijdens de regering van voormalig president Ronald Reagan, toen het aantal was vastgesteld op 67.000.

Trump stelde ook voor het budget voor hulp aan vluchtelingen te verlagen van 3,1 miljard dollar tot 2,7 miljard voor volgend jaar.

De VS waren ooit de belangrijkste donor op het gebied van vluchtelingenhulp, zegt Maxman. Ze vreest dat de verminderde betrokkenheid van dat land impact heeft op de realisatie van de doelen uit de Verklaring van New York.