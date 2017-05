Vluchtelingen op Grieks eiland behandeld wegens voedselvergiftiging

Op het Griekse eiland Chios in de Egeïsche Zee zijn 58 vluchtelingen en migranten met een voedselvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen. Beelden op het onlineportaal Politis tonen hoe de mensen dinsdag met auto's en ziekenwagens uit het vluchtelingenkamp Souda worden afgevoerd. Ook kinderen werden getroffen. Als lunch stond er een kippengerecht op het menu, klinkt het.

De Noorse hulporganisatie Norwegian Refugee Council (NRC) is verantwoordelijk voor de voedselvoorziening in het kamp. "Zowel de Griekse autoriteiten als wijzelf zoeken momenteel naar mogelijke oorzaken", zei NRC-woordvoerster Claire Whelan. "We hebben het contract met de cateraar, die voor het middageten verantwoordelijk is, voorlopig opgeschort en een andere leverancier aangeworven".

De organisatie NRC is sinds 2015 op Chios bedrijvig, de hulpverleners geven een duizendtal mensen in het kamp dagelijks drie maaltijden. Op Chios verblijven momenteel bijna 4.000 vluchtelingen en migranten. De hotspot Vial biedt slechts plaats aan 1.100 mensen, anderen krijgen onderdak in privé-verblijven, maar vooral ook in het kamp Souda, dat door de gemeente en hulporganisaties wordt beheerd.

De omstandigheden in het kamp zijn slecht, de mensen leven deels maandenlang in te kleine tenten en steeds weer arriveren nieuwe vluchtelingen. Zelf koken is hen wegens het brandgevaar verboden.