Het zou gaan om een toestel van Iran Aseman Airlines, dat op weg was van Teheran naar Yasuj.

Het vliegtuig verdween van de radar kort nadat het om 5 uur 's morgens plaatselijke tijd was opgestegen. Het kwam neer in de buurt van de stad Semirom, in de provincie Isfahan. Volgens getuigen probeerde de piloot nog een noodlanding te maken. Reddingsteams zijn op zoek naar mogelijke overlevenden.