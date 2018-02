Vleesschandaal: Colruyt en Delhaize herbekijken samenwerking met Spaanse leverancier

De Belgische supermarktketens Colruyt en Delhaize zullen hun samenwerking met de Spaanse vleesleverancier El Pozo herbekijken. Dat hebben ze maandag meegedeeld in een reactie op een video waarin te zien is dat de varkens in een van de fokkerijen ernstig mishandeld worden. In een voorlopige maatregel haalt Colruyt onmiddellijk het vlees van El Pozo uit de rekken, terwijl Delhaize tijdelijk geen nieuwe producten meer zal bestellen.

De internationale dierenrechtenorganisatie Animal Equality heeft beelden gemaakt die wijzen op ernstige gevallen van dierenmishandeling in een varkensfokkerij in Alhama de Murcia, in het oosten van Spanje. Het gaat om een fokkerij van de Spaanse vleesproducent El Pozo, die in Vlaanderen producten verkoopt aan de supermarkten Colruyt en Delhaize.

Beide supermarkten hebben intussen laten weten dat ze de samenwerking met El Pozo verder zullen onderzoeken. Bij Delhaize klinkt het maandag dat er een onderzoek wordt opgestart, om na te gaan wat er precies gebeurd is. Zolang dat onderzoek loopt, wordt de samenwerking opgeschort, zo klinkt het.

'Het vlees dat al in onze winkels ligt, wordt niet uit de rekken gehaald. Maar tot nader order wordt er niets meer aangekocht', verduidelijkt Roel Dekelver, de woordvoerder van Delhaize.

Colruyt haalt het vlees van El Pozo wel met onmiddellijke ingang uit de rekken, zo wordt meegedeeld in een persbericht. 'We gaan in verdere dialoog met onze leverancier om te kijken wat de volgende stappen in de samenwerking zullen zijn', klinkt het nog.

De Belgisch-Nederlandse dierenrechtenorganisatie Animal Rights had zowel Colruyt als Delhaize opgeroepen om de producten van El Pozo uit het aanbod te bannen.

Schokkende beelden

Op de video zijn varkens te zien met gigantische abcessen, ernstige misvormingen, infecterende wonden en enorme lies- en navelbreuken.

Dode varkens liggen er te ontbinden tussen levende soortgenoten en de afvalcontainers van het bedrijf puilen uit met kadavers.

In een reactie heeft El Pozo al laten weten dat de fokkerij voldoet aan de Spaanse en Europese wetgeving. Volgens hen gaat het om varkens met aangeboren ziekten of misvormingen die apart staan om hun gezondheidstoestand te monitoren.