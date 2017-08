Vlamingen over Elon Musk: de man die zijn volk elektrisch leerde rijden

Van Tesla-baas Elon Musk wordt gezegd dat hij een koele kikker is. Daar viel weinig van te merken toen hij de eerste 25 exemplaren van zijn nieuwe elektrische wagen, het Model 3, aan hun nieuwe eigenaars overhandigde. Als een rockicoon op bezoek in een meisjesschool liet hij zich in de productiehal in de Amerikaanse stad Fremont in California toejuichen. De idolate, selfies schietende menigte bestond voornamelijk uit werknemers. Dat zou Charles Dickens verbaasd hebben: de afgelopen jaren doken er uit Fremont regelmatig berichten op over de onmenselijke werkdruk en frequente arbeidsongevallen.

...