Vlag van België en EU in brand gestoken bij protest in Kinshasa

De voormalige Belgische kolonie vierde zondag de 58ste verjaardag van haar onafhankelijkheid. Manifestanten hadden die gelegenheid ook aangegrepen om aan de Belgische ambassade in Kinshasa Patrice Lumumba te herdenken, die in 1960 de eerste premier van het onafhankelijke Congo werd.

Volgens de site actualité.cd nam een honderdtal betogers deel aan de manifestatie. Het nieuwsmedium heeft ook een foto gepubliceerd waarop te zien is hoe demonstranten op het punt staan om de Europese vlag in vlam te zetten. De actie werd opgezet door de organisatie 'Lissanga Lumumba', die eist dat het lichaam van Lumumba wordt teruggebracht naar Congo.

Lumumba werd in 1960 de eerste Congolese regeringsleider, maar na slechts 2,5 maanden werd hij door president Joseph Kasavubu afgezet. Hij werd op 17 januari 1961 in duistere omstandigheden vermoord. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden. Volgens de vermoedelijke 'lijkenruimer', de Belg Gerard Soete, werd het lijk van Lumumba in stukken gesneden en in zwavelzuur opgelost.

In 2001 wees een parlementaire onderzoekscommissie op de 'morele verantwoordelijkheid' van België, waarop de regering excuses van België aanbood aan Congo en de familie van Lumumba.