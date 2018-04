Vladimir Poetin op bezoek in Turkije voor onder meer een top over Syrië

De Russische president Vladimir Poetin is dinsdag aangekomen in Turkije voor een tweedaags bezoek. Het is zijn eerste buitenlandse trip sinds zijn herverkiezing in maart. Op het programma staat onder meer een top over Syrië. Het bezoek van Poetin komt er op een moment dat de relaties tussen Moskou en het Westen fel bekoeld zijn na de vergiftiging op Britse bodem van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal.

Rusland en Turkije hebben sinds een jaar weer de banden aangehaald, zeker ook omdat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op gezette tijdstippen ook de Westerse banbliksems over zich heen krijgt. Zo is er een uitgebreide samenwerking op het vlak van energie. Een voorbeeld is de gaspijpleiding TurkStream, goed voor meer dan 12 miljard dollar, die Russisch gas zal leveren aan Turkije en het zuiden van Europa.

Poetin en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan gaven dinsdag het officiële startschot voor de bouw van de kerncentrale van Akkuyu, de eerste op Turkse bodem. De Russische gigant Rosatom zal die centrale optrekken. Er is een investering mee gemoeid van 20 miljard dollar. Verwacht wordt dat de kerncentrale in 2023 operationeel is. Ze moet 10 procent van de elektriciteit in Turkije leveren.

Het project werd enkele keren op de lange baan geschoven en lag zelfs even stil nadat de Turkse luchtmacht in november 2015 vlak bij de Syrische grens een Russisch jachtvliegtuig uit de lucht had gehaald. Dat incident zorgde voor een zware diplomatieke crisis tussen Moskou en Ankara. Bij de top over Syrië schuift woensdag ook de Iraanse president Hassan Rohani aan. De klemtoon zal liggen op het inrichten van zogenaamde de-escalatiezones en humanitaire kwesties.