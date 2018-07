Vladimir Poetin: 'Ontmoeting met Donald Trump in Helsinki een succes'

'We zullen de ontwikkelingen echter op de voet volgen, want bepaalde krachten in de VS proberen de resultaten te minimaliseren en tegen te spreken', zo sprak de Russische president Vladimir Poetin. Rusland staat open voor contact met de VS, hoewel de relaties met het land op sommige vlakken net zo slecht zijn als tijdens de Koude Oorlog.

Poetin zei dat hij maandag bij de ontmoeting in Helsinki belangrijke zaken heeft aangekaart. 'Maar het zou naïef zijn te geloven dat alle problemen die zich de voorbije jaren hebben opgestapeld in slechts enkele uren kunnen opgelost worden', zei hij. 'Als grootste atoommacht dragen we een bijzondere verantwoordelijkheid voor de strategische stabiliteit en veiligheid'.

Trump had op de persconferentie publiekelijk zijn twijfels geuit over de bevindingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland zich had gemengd in de Amerkaanse verkiezingen van 2016. De president kreeg daarvoor in de VS over de partijgrenzen heen bakken kritiek over zich. Terug in Washington nam hij gas terug en zei dat hij zich had versproken.