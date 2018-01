Vlaanderen sluit akkoord voor culturele samenwerking met Noord-Frankrijk: 'Nieuwe impuls'

Dat kondigt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) aan.

Concreet maken Vlaanderen en de Noord-Franse collega's elk jaar een gezamenlijk budget van 110.000 euro vrij, waarmee bijvoorbeeld opkomend talent in de regio's over de landsgrenzen heen kan worden ondersteund, en beide regio's ook politiek kunnen samenwerken rond cultuur op het Europese niveau, legt Gatz uit.

Het project krijgt een samenwerkingsplatform met politici, ambtenaren en culturele spelers uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Het samenwerkingsverband tussen beide regio's is logisch, vindt Gatz. Ze zijn 'historisch, socio-economisch en cultureel al sterk verweven. Tussen 2010 en 2015 waren er in de Noord-Franse regio zowat honderd concerten van Vlaamse artiesten en werden er bijna driehonderd Vlaamse voorstellingen vertoond.'

'Nieuwe impuls'

Bovendien komt de overeenkomst ook tegemoet aan enkele praktische vraagstukken. De Europese middelen voor cultuur in de regio Rijsel-Kortrijk-Doornik zijn vier jaar geleden weggevallen, legt de minister uit. 'Onder meer op basis van de samenwerkingsverbanden willen Vlaanderen en Hauts-de-France een nieuwe impuls geven aan de culturele samenwerking.' Hauts-de-France en Vlaanderen hebben donderdag meteen ook een projectoproep gelanceerd. Grensoverschrijdende cultuurprojecten kunnen zich nog tot 1 april aanmelden om een financieel ruggensteuntje van 5.000 of 10.000 euro krijgen. Vlaanderen heeft ook al culturele samenwerkingsakkoorden lopen met Nederland en de Franse gemeenschap in België.